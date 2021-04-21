В Екатеринбурге изменилось движение трамваев по проспекту Ленина

Они изменили свой маршрут следования на участке проспекта Ленина (от ул. Луначарского до ул. Московская). Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге скорректирована схема движения девяти трамвайных маршрутов. Это связано с сегодняшней репетицией парада Победы.

Речь идёт о трамваях №2, 6, 7, 13, 15, 18, 26, 23 и 32, сообщает ЕМУП "Гортранс". Сегодня с 18:00 и до завершения тренировки они изменили свой маршрут следования на участке проспекта Ленина (от ул. Луначарского до ул. Московская).

Фото: Гортранс

Добавим, в уральской столице в эти часы также изменилась схема движения двенадцати автобусов — №1, 19, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57а, 61. Подробнее об этом читайте тут.

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