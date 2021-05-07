Из-за репетиции парада общественный транспорт Екатеринбурга меняет маршрут

Маршрут изменят 12 автобусов и 12 трамваев. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в центре уральской столицы пройдёт генеральная репетиция Парада Победы. Тренировка стартует в 9:30, однако ряд улиц уже недоступен для автолюбителей и общественного транспорта.

По данным ЕМУП "Гортранс", до 12:00 будет закрыто движение трамваев по пр. Ленина (от Луначарского до Московской), ул. Татищева (от Красноуральской до Ленина) и по ул. Московская (от Радищева до Дворца молодёжи). С маршрутами следования трамваев № 2, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27 и 32 можно ознакомиться ниже.

данные ЕМУП "Гортранс"

До указанного времени также изменятся схемы движения автобусов №1, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А, 61 и 19. Они поедут в объезд пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улиц Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Изменения публикуем ниже.

данные ЕМУП "Гортранс"

Добавим, в репетиции парада примут участие 11 кавалеристов, около 20 парадных подразделений и свыше 100 единиц современной и исторической техники ЦВО. Также будет авиатехника.

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