7 мая в Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция Парада Победы

По площади 1905 года торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений, проедут свыше 100 единиц современной и исторической техники ЦВО. Фото: Павел Ворожцов.

Утром 7 мая на главной площади Екатеринбурга стартует генеральная репетиция Парада Победы. Перекрытие улиц запланировано на 5 утра.

До 12:00 движение транспорта будет закрыто по пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицам Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Данную информацию "Облгазете" подтвердили в мэрии.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, тренировка начнётся в 9:30. Предварять парад будет автоколонна из 12 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны. За ними проследуют 11 кавалеристов.

Также по площади 1905 года торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений, проедут свыше 100 единиц современной и исторической техники ЦВО. Сразу после проезда механизированной колонны в небе над уральской столицей пролетят вертолёты и самолёты. Парад завершится дефиле военнослужащих роты почётного караула Центрального военного округа перед трибуной, где будут сидеть ветераны и лицеисты-поисковики с Химмаша.

Всего к военному параду в Екатеринбурге привлечено около 2,5 тыс. человек, более 100 единиц военной техники и 14 летательных аппаратов.

Добавим, 9 Мая на площади будет впервые развернута выставка вооружения и военной техники. С полной программой мероприятия можно ознакомиться тут.

Напомним, генеральная репетиция Парада Победы в Нижнем Тагиле состоится сегодня. О перекрытиях читайте тут.