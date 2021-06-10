Новый прокурор Свердловской области дал первые поручения

Прокуратура проводит проверки после страшного ДТП в Лесном. Фото: Галина Соловьёва

Новый прокурор Свердловской области Борис Крылов дал первые поручения. Связаны они со смертельным ДТП в Лесном. Территориальные прокуроры области должны проверить весь служебный транспорт в регионе.

Проводить проверку они будут совместно с подразделениями ГИБДД.

"По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Проведение проверки взято на контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из этого можно заключить, что новый прокурор уже прибыл в Свердловскую область и приступил к своим обязанностям. Напомним, что Борис Крылов был назначен на должность на 5-летний срок указом Президента России Владимира Путина. После этого в ведомстве начались кадровые перестановки: с сайта свердловской прокуратуры убрали упоминание о Владимире Маленьких как первом замглавы ведомства.

10 июня в ДТП с автобусом скончались 6 человек. Ещё пятеро пострадали. Полицейские установили личности погибших и пострадавших.