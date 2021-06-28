С 1 июля из Екатеринбурга возобновятся рейсы в Стамбул

Заполняемость рейсов на курортные направления Турции почти полная. Фото: Галина Соловьёва

Сейчас из Екатеринбурга можно улететь только в Анталью. С 1 июля откроются рейсы в Стамбул.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово, из аэропорта с 1 июля авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы в Стамбул. Перелёты будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Длительность полёта составит менее пяти часов. Из-за пандемии авиаперевозчик приостановил рейсы в Екатеринбург с марта 2020 года.

Напомним, авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. Сейчас из Кольцово самолёты летают только в Анталью. Перелёты осуществляют три компании, до 15 апреля 2021 года их было семь. В пресс-службе отметили, что сейчас воздушные судна имеют практически полную загрузку. Анталья является самым популярным зарубежным направлением из Екатеринбурга.

Открытие турецкого направления спровоцировало 10-процентный скачок цен в местных гостиницах. "Областная газета" рассказывала о причинах роста здесь.

С сегодняшнего дня Россия открыла авиасообщение ещё с восемью странами. В этом списке есть США и Италия.