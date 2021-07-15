В Екатеринбурге до 15 сентября перекроют движение по улице Июльской

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения автотранспорта по улице Июльской. Ограничения связаны с модернизацией теплосетей.
Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» должно провести все запланированные работы в период с 5 августа по 15 сентября. На месте перекрытия специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. В ночное время зону работ дополнительно осветят красными сигнальными фонарями.
Объезд будет организован по улицам Уральской, Учителей и Блюхера. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут передвижения.
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