В Екатеринбурге до 15 сентября перекроют движение по улице Июльской

Ограничения продлятся до 15 сентября. Фото: Александр Зайцев.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения автотранспорта по улице Июльской. Ограничения связаны с модернизацией теплосетей.

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» должно провести все запланированные работы в период с 5 августа по 15 сентября. На месте перекрытия специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели. В ночное время зону работ дополнительно осветят красными сигнальными фонарями.

Объезд будет организован по улицам Уральской, Учителей и Блюхера. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Фото: сервис Яедекс.Карты

Читайте также:

В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы на Вторчермете.

В Екатеринбурге временно закроют движение трамваев на ЖБИ.

Стал известен график перекрытий Макаровского моста в Екатеринбурге на август.