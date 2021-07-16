В Екатеринбурге перенесли сроки закрытия улиц Айвазовского и Циолковского

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения. Фото: Георгиева Нина.

Жителей уральской столицы предупредили о переносе сроков перекрытия улиц Айвазовского и Циолковского. Изменения связаны с согласованием отключения газопровода высокого давления.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, движение транспорта по участку улицы Айвазовского (от Циолковского до дома № 39 на Айвазовского) будет ограничено в период с 23 августа по 12 сентября (ранее предполагалось, что это произойдёт с 15 июля по 5 августа).

Циолковского (от Айвазовского до дома № 8 на Циолковского) перекроют с 13 сентября по 3 октября, а не с 6 по 27 августа.

На время проведения работ движение автомобилей будет направлено:

по улицам Московской, Циолковского, Серова и Николая Островского – в первом случае;

по улицам Московской, Щорса, Айвазовского и Николая Островского – во втором.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршрут передвижения.

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