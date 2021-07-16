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Общество / Авто и транспорт
16 июля 2021, 13:32

Маршрут автобуса 042 изменился из-за ремонта моста на Луганской - Объездной в Екатеринбурге

Жёлтый автобус

Маршрут 042 автобуса изменился из-за ремонта на мосту Луганская - Объездная. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге изменился маршрут автобуса №042 "ТЦ Леруа Мерлен (пер. Базовый) – Химмаш". Это произошло из-за закрытия съезда на Объездную дорогу на время ремонта моста на перекрёстке с Луганской.

Автобус временно перестанет останавливаться на ост. "Шварца" при движении в сторону ул. Саввы Белых, к остановке "ТЦ Леруа Мерлен (переулок Базовый)". Вместо ул. Саввы Белых он поедет по улице Щорса.

При этом вводятся остановки: "Шварца" в направлении улицы Самолётная и "Самолётная" в направлении Объездной автодороги.

Полный изменённый маршрут автобуса №042 в сторону ТЦ выглядит так: Славянская – Дагестанская – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Самолётная – Южный проезд – Походная – Елизаветинское шоссе – Новинская – Титова – 8 Марта – Академика Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Щорса (до этого автобус ехал по ул. Саввы Белых - прим. ред.) – Объездная автодорога – переулок Базовый.

Напомним, транспортную развязку на Объездной-Луганская закрыли 15 мая. Это повлекло за собой изменение движения на этом участке. Для проезда полностью закрыли дорогу по чётной стороне улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта и съезды № 1 и №3. На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев по онлайн-трансляции проверил ход ремонта. Его возмутило отсутствие рабочих на мосту. После этого работы решили проводить круглосуточно. Изначально планировалось закончить 15 сентября, но глава региона попросил успеть до 1 сентября.

Областная газета Свердловской области

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