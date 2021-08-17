Свердловские власти заявили, что вторая ветка метро в Екатеринбурге не окупится

Строительство метрополитена обходится слишком дорого. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге городскую электричку, которая соединит все отдалённые районы и соседние города, планируют запустить раньше, чем вторую ветку метрополитена. Причина тому — чрезвычайная дороговизна строительства подземки.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте информационной политики Свердловской области, глава Среднего Урала пояснил, что реализация столь масштабных инфраструктурных проектов на сегодняшний день возможна только в партнёрстве с крупными компаниями.

По его словам, строительство метрополитена в России никогда не окупится только за счёт средств, собранных за проезд. В Европе окупаемость метро заложена в стоимость билета, но нам следовать примеру стран Запада в этом вопросе не получится из-за более низкого уровня жизни. В связи с этим было принято решение ориентироваться на столицу, где помимо метро построено Московское центральное кольцо (совместный проект РЖД и Московского метрополитена).

Как писала «Областная газета», в начале июля на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" главы 14 муниципалитетов, входящих в состав Екатеринбургской агломерации, подписали соглашение о реализации проекта по строительству так называемого наземного метро.

В июле 2021 года состоялось заседание координационного совета агломерации, в ходе которого начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников рассказал, что будет организовано 8 линий городской электрички. Первые две - Новокольцовская и Юго-Западная - на основе продления уже существующих маршрутов городской электрички Екатеринбурга. Курсировать по ним будут электропоезда «Ласточка». Планируется приобрести 22 таких состава.

«Проект масштабный. Строительство одной только инфраструктуры обойдётся в 66 млрд рублей», – заявлял начальник Свердловской железной дороги.

Фото: предоставлено СвЖД

Впрочем, надежды, что в Екатеринбурге появится вторая ветка метро всё же остаются. По словам губернатора Свердловской области, работа над новой веткой метро продолжается. Он отметил, что несколько стадий проектирования уже завершилось, но сам проект не готов. Когда это произойдёт, на его основе можно проработать финансовую модель. Глава региона допустил, что строительство метро может начаться с привлечением кредитных средств. По последним данным, вторая ветка метро обошлась бы бюджету более чем в 90 млрд рублей.

В конце июля член Совета Федерации РФ, первый губернатор Свердловской области заявил, что для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге стоит привлечь инфраструктурные облигации.