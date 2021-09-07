В Нижнем Тагиле оштрафуют подрядчика за отставание от графика сдачи моста на Циолковского

В Службе заказчика городского хозяйства считают, что на объекте недостаточно людей, наблюдается отсутствие части материалов, из-за которых ряд работ не производится. Фото: Сергея Казанцева, пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле не успевают отремонтировать к 10 сентября. Новые сроки завершения работ - конец октября. За отставание от графика подрядчика ждут штрафы.

Причины сложившейся ситуации и дальнейшие действия обсудили руководители Уралстроймонтажа и Служба заказчика городского хозяйства. Было решено, что работы на мосту начнутся в круглосуточном режиме.

"По изысканиям была неверная информация. Когда начали устройство буронабивных свай, наткнулись на омоноличенные бетоном, расположенные вертикально рельсы, которые использовали строители прежнего путепровода. Это является главной причиной задержки. Из-за неё отставание от графика составило порядка месяца. Планы – наверстать упущенное время. Мост мы всё равно сдадим в этом году", - обяснил руководитель проекта Владимир Останин.

Сейчас на объекте устраивают подпорные стены, устанавливают очистные сооружения, прокладывают канализацию (всего 500-600 метров). На 13-15 сентября запланирована надвижка балок на путепроводе.

В Службе заказчика городского хозяйства выразили недовольство отставанием подрядчика от графика и сообщили, что применят штрафные санкции. Через суд заказчик будет требовать от подрядчика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в установленные сроки.

"Работы на объекте ведутся очень медленно. Те предписания со стороны заказчика, которые подрядной организации выданы, надлежащим образом не исполняются. Нами будут приняты жёсткие меры по принуждению подрядной организации к выполнению работ", - передаёт пресс-служба мэрии города слова замдиректора СЗГХ Николая Новикова. Специалисты считают, что на объекте не охвачены все фронты работ, недостаточно людей, а также наблюдается отсутствие части материалов, из-за которых ряд работ не производится.

Напомним, что ремонт на аварийном мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле начали ремонтировать с 12 мая. Власти предложили жителям схемы объезда. Однако поскольку данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, тагильчанам неминуемо пришлось узнать, что такое настоящие пробки. Ранее губернатор Свердловской области во время рабочего визита в город установил дату открытия движения по обновлённому мосту - 10 сентября. Однако уже в июле мэр Нижнего Тагила заявлял, что рабочие не успеют завершить к этой дате все работы.