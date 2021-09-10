С 10 сентября в Нижнем Тагиле закрывают мост на Красноармейской. Пути объезда

С 10 сентября тагильчанам предлагается переезжать на другую сторону реки через отремонтированный мост на ул. Фрунзе и далее двигаться по ул. Аганичева и Черных, чтобы объехать ремонтируемую переправу. Фото: карта 2 Gis

С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле закрывают на ремонт ул. Красноармейскую от ул. Серова до Ветеринарной. Работы на мосту через реку Тагил продлятся до 30 ноября. Рассказываем о путях объезда.

В мэрии города объяснили, что реконструкция моста необходима для сохранения объекта в качестве постоянно действующего сооружения. До этого мост на Красноармейской был сооружён временно - на время ремонта моста на Фрунзе.

"Мы все знаем, что он был возведён как вспомогательное сооружение. Сегодня нами предпринимаются меры, чтобы сохранить его уже как объект капитального строительства. Нами было проведено обследование этого сооружения, найдены инженерные решения, которые позволят сделать этот мост постоянно действующим, проект прошёл государственную экспертизу", - сообщил и. о. замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Андрей Лебедев.

С 10 сентября тагильчанам предлагается переезжать на другую сторону реки через отремонтированный мост на ул. Фрунзе и далее двигаться по ул. Аганичева и Черных, чтобы объехать ремонтируемую переправу.

По информации с сайта госзакупок, подрядчик на ремонт моста был выбран в середине августа. Работами займётся местная организация ООО "Промтрансстрой" за 4,8 миллиона рублей. Исполнителю предстоит поменять опоры, обновить асфальт и поднять основной пролёт сооружения.

Напомним, что в городе с 12 мая ремонтируют аварийный мост на Циолковского. Поскольку данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, тагильчанам неминуемо пришлось узнать, что такое настоящие пробки. Планировалось, что его отремонтируют до 10 сентября, однако уже известно об отставании подрядчика от графика. Новый срок завершения работ – конец октября. Дорожники должны начать работать в круглосуточном режиме на путепроводе, однако пока это требование не выполнено – в 17 часов на стройплощадке воцаряется тишина. Подрядчика ждут штрафы.