Мэрия Екатеринбурга: вопрос повышения стоимости проезда в 2021-2022 годах не рассматривается

Проехать в автобусе, троллейбусе и трамвае пока можно за 28 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге пока не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом "Областной газете" сообщил пресс-секретарь мэра Вадим Чернопенев.

По его словам, вопрос повышения стоимости проезда в текущем году не рассматривается. При этом в прошлом сентябре в горадминистрации заявляли, что цена за билет в наземном транспорте Екатеринбурга вырастет на четыре рубля, до 32 рублей. Компенсировать это планировалось возможностью бесплатной пересадки в течение 90 минут.

До сих пор данная мера в столице Урала не заработала. При этом известно, что с 1 сентября бесплатные пересадки были введены в столице России. Как написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин: "Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тыс. рублей в год".

Говоря о планах повышения стоимости проезда в 2022 году, пресс-секретарь главы уральской столицы отметил: "Этот вопрос в администрации в настоящее время не рассматривается". Однако, если вспомнить, ещё весной в мэрии сообщали, что данный вопрос прорабатывается. Тогда же изданию рассказали, что местным перевозчикам поручено собрать пакет документов и обратиться в Региональную энергетическую комиссию. Всю подготовительную работу планировалось провести в течение этого года, само повышение намечалось на следующий год.

"Повышать надо, потому что стоимость проезда меняется", – отмечал весной вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. В качестве причин он называл рост стоимости горюче-смазочных материалов и необходимость повышения уровня зарплат транспортникам. По мнению вице-мэра, цену за билет можно поднять на 5–10% от его актуальной стоимости (с 28 до 31 рубля).

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