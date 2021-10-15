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Общество / Авто и транспорт
15 октября 2021, 11:30

На территории УрФУ установят зарядную станцию для электромобилей

  Ксения Лязер
Заправка для электромобилей

Ещё одна заправка для электромобилей в Свердловской области появилась этим летом на окраине Богдановича. Фото: Галина Соловьёва

Станция для зарядки электромобилей будет установлена до конца 2021 года на территории УрФУ. Она появится у Института фундаментального образования на ул. Софьи Ковалевской, 5. Ею смогут пользоваться как сотрудники, так и студенты.

Правда, на вопрос, сколько электромобилей сейчас есть у сотрудников и студентов, в пресс-службе вуза ответить затруднились.

Известно, что ранее на строительном форуме 100+ TechnoBuild было подписано соглашение между УрФУ и французской энергомашиностроительной компанией Schneider Electriс о передаче вузу зарядной станции Evlink PKG STD.

Директор Уральского энергетического института Сергей Сарапулов отметил, что собственная зарядная станция сыграет важную роль в создании программы подготовки специалистов в сфере проектирования и эксплуатации оборудования электрозарядной инфраструктуры.

"Появление зарядной станции для электромобилей позволит актуализировать совместный с ОАО "МРСК Урала" проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта и внедрения электрошеринга на территории Свердловской области", - приводит пресс-служба УрФУ слова Сергея Сарапулова.

Напомним, что индустрия электромобилей существует не первый год. Постепенно они становятся быстрее, комфортабельнее и популярнее. С начала 2021 года число электромобилей на Среднем Урале, по данным Управления Госавтоинспекции по Свердловской области, выросло на 101.

Добавим, что в России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тысяч электрокаров и открыть более 9 тыс. зарядных станций.

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Областная газета Свердловской области

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