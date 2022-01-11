По трамвайной ветке до Верхней Пышмы пустили гружёные вагоны

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Строители приступили ко второму этапу тестирования трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Они запускают на уложенные пути вагоны с поездной нагрузкой не менее 20 тысяч тонн. После этого им предстоит провести итоговый осмотр построенного объекта.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, эти работы называются опытно-промышленной эксплуатацией. Она стартовала 4 января, как долго продлится – пока неизвестно.

Первый этап тестирования трамвайной линии проходил в декабре прошлого года. Тогда уральцы наконец-то увидели на ней первый трамвай. Это был специальный вагон, оборудованный измерительными приборами. 30 декабря по новой ветке проехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал запуск движения по ней эпохальным событием.

В рамках первого этапа были проверены работа тяговых подстанций, состояние уложенного трамвайного пути, габариты проезда трамвая рядом со светофорами, знаками дорожного движения и другими объектами. Также строители отрегулировали положение подвеса провода контактной сети.

Критических недочётов по итогам тестирования не выявлено, все мелкие замечания понятны и устраняются в рабочем порядке, уточнили в пресс-службе УГМК (инженерно-строительный центр компании занимается строительством ветки).

В настоящее время готовность трамвайной ветки составляет почти 100 процентов. Продолжаются работы по благоустройству территории, монтажу освещения и остановок. Ожидается, что полностью эти работы будут завершены в весной, а пассажирское движение между городами стартует летом. Тогда же завершится и строительство трамвайного депо в Верхней Пышме.

Протяжённость маршрута трамвайной линии составляет 17 км. На нём будет 14 остановок. Время следования от одной конечной остановки до другой составит 25–30 минут. Обслуживаться маршрут будет 11 новыми трамваями. Их закупкой занимается концессионер – «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»).