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Общество / Авто и транспорт
13 апреля 2022, 12:51

В Екатеринбурге из-за ремонта путей закроют движение двух трамваев

трамвайные пути

Ремонт трамвайных путей — необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок. Фото: Галина Соловьёва

ЕМУП "Гортранс" проведёт ремонт трамвайных путей на перекрёстке улиц Московская и Куйбышева. Работы стартуют в 23:00 1 мая и продлятся до 06:00 4 мая.

На этот период времени будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки "Московская" до конечной станции "Дворец Спорта" в обоих направлениях. Кроме того, на указанном перекрёстке ограничат движение автотранспорта.

Объезд организуют по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Добавим, ограничения движения общественного транспорта также запланированы в связи с репетициями парада Победы. Так, пять автобусов будут менять свою схему движения 14, 19 и 21 апреля. Временное закрытие движения трамваев и троллейбусов запланировано 20, 25, 27 и 29 апреля, 5 и 7 мая. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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