Ранее на автодороге было введено реверсивное движение из-за сильного задымления. Фото: группа ГИБДД45 "ВКонтакте"

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Курганской области отменили ограничение движения на трассе Екатеринбург — Курган. Ранее на автодороге было введено реверсивное движение из-за сильного задымления.

Как сообщается в группе ГИБДД45 "ВКонтакте", с целью обеспечения безопасности участников движения ограничение было введено на участке трассы от 317 км до 327 км. Инспекторами ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области были сформированы колонны транспортных средств, которые безопасно проезжали задымленные участки трассы в сопровождении патрульных автомобилей.

Напомним, что именно из-за природных пожаров в Курганской области Свердловскую область 1 мая окутал едкий дым. В Екатеринбурге запах гари и дымка были замечены на Сортировке, Химмаше, ВИЗе, Ботанике и в центре.

Добавим также, что с 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.