Не перегнуть балку: конструкции для развязки у «Калины» делают из уральского бетона

Фото: Павел Ворожцов

Одна из самых крупных дорожных строек Екатеринбурга сделала важный шаг вперед. Вчера строители установили первую балку на новом путепроводе развязки у концерна «Калина». Цель проекта, который реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА, – разгрузить транспортный узел, тем самым ликвидировав здесь многокилометровые пробки.

Монтаж 30-тонной балки – процесс трудоемкий, но строители справляются с задачей всего за 15 минут. Автомобильный кран отрывает тяжелую конструкцию от земли и приближает ее к опорам. Геодезисты следят, чтобы балка попала точно в разметку. Конструкцию закрепляют, только убедившись в том, что она установлена ровно. По стандартам, нельзя промахнуться даже на 5 мм.

– Эта балка – первая из более чем 360, которые нам предстоит установить здесь. Она весит 31 тонну, ее длина – 21 метр. На некоторых пролетах балки будут по 33 метра и 60 тонн. Конструкции рассчитаны на большую нагрузку. Их делают тут же, в Екатеринбурге, из бетона высокого класса, который применяется только в транспортном строительстве, – рассказывает заместитель начальника строительного участка Дмитрий Летягин.

Он заверяет: все работы идут строго по графику. До 2 июля строители планируют завершить монтаж балок на первых семи пролетах моста.

Реконструкция развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом сейчас ведется сразу на трех этапах. Одновременно с новым путепроводом через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино строятся эстакады правого (с Базового переулка на дублер Сибирского тракта) и левого (с дублера Сибирского тракта на Базовый переулок) проездов. Также рабочие перекладывают сети водоснабжения по улице Хрустальной и готовятся к строительству подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой (от улицы Анны Бычковой до Комсомольской).

Всего же, как рассказывала ранее «Областная газета», проект включает в себя пять этапов. Кроме уже обозначенных это – реконструкция существующего путепровода через железную дорогу и строительство моста для движения транспорта по нижнему уровню. Общая протяженность развязки вместе с подъездными путями составит почти 10 километров. Строители отмечают, что таких крупных объектов в уральской столице не делали давно. По условиям контракта, подрядчик – ООО «АльмакорГруп» – должен завершить стройку к концу 2024 года.

Однако ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сообщал, что новая развязка может быть готова уже в следующем году. Ускорить процесс поможет содействие главы региона. В 2021 году Евгений Куйвашев добился включения реконструкции развязки в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и софинансирования этого объекта из федерального бюджета. В апреле этого года губернатор направил на один из самых знаковых инфраструктурных проектов дополнительные полмиллиарда. Общая стоимость работ сейчас составляет около 7 млрд рублей.

Добавим, что развязка в районе концерна «Калина» соединяет сразу три района города – Октябрьский, Кировский и Чкаловский, где в общей сложности проживает 680 тысяч человек. Кроме того, через «Калину» проходит внушительный поток автомобилей из Берёзовского, Режа, Полевского, Каменска-Уральского, Асбеста и Тюмени. Сейчас пропускная способность транспортного узла составляет пять тысяч машин в час. После реконструкции она увеличится больше чем вдвое – до 12 тысяч.

СПРАВКА Сейчас в Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализуется еще один крупный транспортный проект – идет реконструкция и строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Уже в конце этого года будет сдан последний участок, связывающий Полевской тракт с Челябинским, и по кольцу вокруг уральской столицы запустят движение транспорта. Изначально это планировалось сделать в 2023 году, но Президент РФ Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета. Общая стоимость контракта составляет 8,4 млрд рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Монтажом одной 30-тонной балки занимается всего около 10 рабочих. Одни управляют процессом с земли, другие –контролируют точность установки конструкции прямо на опорах. Фото: Павел Ворожцов

На стройплощадку балки привозят на специальном транспорте – балковозе. Его сопровождает экипаж ГИБДД Обычно он ездит по городу только ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Фото: Павел Ворожцов