Свердловская область готова к отопительному сезону на 90%

К зиме 2020/2021 в Екатеринбурге готово 75% жилфонда, 73% котельных, 83% водопроводных, 87% электрических и по 96% канализационных и тепловых сетей города. Фото: Алексей Кунилов.

Подготовка коммунальной инфраструктуры и жилфонда Свердловской области к отопительному сезону превысила 90 процентов. К зиме уже полностью готовы десять населённых пунктов Среднего Урала.

Все ремонтные работы, необходимые для начала отопительного сезона, были завершены в Тугулыме, Ницинском, Сладковском, Восточном, Кузнецовском, Краснополянском, Унже-Павинском сельских поселениях, Староуткинске, Бисерти и Пелыме. На 98-99 процентов к зиме готовы Пышминский, Артинский, Малышевский и Первоуральский городские округа, Атига, Невьянск, Верхний Тагил, Верх-Нейвинск, Качканар, Красноуфимск, Рефтинский, Зареченское сельское поселение, Слободо-Туринский и Ирбитский районы.

По информации регионального минЖКХ, показатели крупных городов Свердловской области выглядят следующим образом:

к зиме 2020/2021 в Екатеринбурге готово 75 процентов жилфонда, 73 процента котельных, 83 процента водопроводных, 87 процентов электрических и по 96 процентов канализационных и тепловых сетей города;

подготовка жилищного фонда Нижнего Тагила составляет 92 процента, готовность котельных - 91 процент, а ремонт сетевого хозяйства завершён на 99 процентов;

Каменск-Уральский жилфонд готов к отопительному сезону на 99 процентов, котельные - на 88,2 процента, а сетевое хозяйство - на 90 процентов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, готовность остальных территорий региона к зиме варьируется от 86 до 98 процентов.

"В целом ремонтно-восстановительная кампания в регионе идёт очень организованно, по темпам и объёмам выполненных работ почти на 5 процентов опережая показатели прошлого года. Задача органов местного самоуправления – в ближайшие десять дней завершить все ремонты и своевременно, в установленные сроки, не дожидаясь устойчивых холодов, начать подачу тепла потребителям", - заявил глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что тёплая погода на Среднем Урале продержится до 1 сентября. Уже завтра в Екатеринбург вновь придут дожди.

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На Среднем Урале отопительный сезон начнётся до наступления холодов.