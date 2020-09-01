Свердловская область готова к отопительному сезону на 90%

Подготовка коммунальной инфраструктуры и жилфонда Свердловской области к отопительному сезону превысила 90 процентов. К зиме уже полностью готовы десять населённых пунктов Среднего Урала.
Все ремонтные работы, необходимые для начала отопительного сезона, были завершены в Тугулыме, Ницинском, Сладковском, Восточном, Кузнецовском, Краснополянском, Унже-Павинском сельских поселениях, Староуткинске, Бисерти и Пелыме. На 98-99 процентов к зиме готовы Пышминский, Артинский, Малышевский и Первоуральский городские округа, Атига, Невьянск, Верхний Тагил, Верх-Нейвинск, Качканар, Красноуфимск, Рефтинский, Зареченское сельское поселение, Слободо-Туринский и Ирбитский районы.
По информации регионального минЖКХ, показатели крупных городов Свердловской области выглядят следующим образом:
- к зиме 2020/2021 в Екатеринбурге готово 75 процентов жилфонда, 73 процента котельных, 83 процента водопроводных, 87 процентов электрических и по 96 процентов канализационных и тепловых сетей города;
- подготовка жилищного фонда Нижнего Тагила составляет 92 процента, готовность котельных - 91 процент, а ремонт сетевого хозяйства завершён на 99 процентов;
- Каменск-Уральский жилфонд готов к отопительному сезону на 99 процентов, котельные - на 88,2 процента, а сетевое хозяйство - на 90 процентов.
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, готовность остальных территорий региона к зиме варьируется от 86 до 98 процентов.
"В целом ремонтно-восстановительная кампания в регионе идёт очень организованно, по темпам и объёмам выполненных работ почти на 5 процентов опережая показатели прошлого года. Задача органов местного самоуправления – в ближайшие десять дней завершить все ремонты и своевременно, в установленные сроки, не дожидаясь устойчивых холодов, начать подачу тепла потребителям", - заявил глава минЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что тёплая погода на Среднем Урале продержится до 1 сентября. Уже завтра в Екатеринбург вновь придут дожди.
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На Среднем Урале отопительный сезон начнётся до наступления холодов.