Власти Первоуральска опубликовали список домов, подлежащих капремонту в 2021 году. Фото: Павел Ворожцов.

Определён перечень домов, которые будут отремонтированы в Первоуральске в следующем году. Всего в списке 24 здания.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, речь идёт о домах, расположенных в центре города, в посёлке Новоуткинск, а также в микрорайонах Магнитка, Динас и Хромпик.

Список адресов:

ул. 1 Мая, 3, 23;

ул. Бурильщиков, 2, 4, 16, 17, 17А, 18;

ул. Ватутина, 12, 16;

ул. Ильича, 25;

ул. Кирова, 13, 14;

ул. Мамина-Сибиряка, 7А;

ул. Розы Люксембург, 3, 7, 14;

ул. Трубников, 14, 27, 29;

ул. Химиков, 2;

посёлок Новоуткинск, ул. Максима Горького, 3, 5, 7.

Отмечается, что в домах отремонтируют кровлю, фасад, внутридомовые инженерные системы, лифтовое оборудование. Так, в 2021 году планируется заменить 61 лифт.

Добавим, ранее сообщалось, что в текущем году будут отремонтированы 24 дома. Однако по обновлённым данным мэрии, капремонты проходят только в 16 зданиях.

Напомним, правительство Свердловской области внесло изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирников на 2015-2044 годы. В обновлённый перечень домов вошли свыше 28 тысяч объектов. Также "Областная газета" сообщала, что из программы капремонта Свердловской области на 2015–2044 годы исключили 104 объекта жилфонда. Речь идёт о домах блокированной застройки, а также о ветхих и аварийных многоквартирниках.

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