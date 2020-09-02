Власти Первоуральска опубликовали список домов, подлежащих капремонту в 2021 году

Определён перечень домов, которые будут отремонтированы в Первоуральске в следующем году. Всего в списке 24 здания.
Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, речь идёт о домах, расположенных в центре города, в посёлке Новоуткинск, а также в микрорайонах Магнитка, Динас и Хромпик.
Список адресов:
- ул. 1 Мая, 3, 23;
- ул. Бурильщиков, 2, 4, 16, 17, 17А, 18;
- ул. Ватутина, 12, 16;
- ул. Ильича, 25;
- ул. Кирова, 13, 14;
- ул. Мамина-Сибиряка, 7А;
- ул. Розы Люксембург, 3, 7, 14;
- ул. Трубников, 14, 27, 29;
- ул. Химиков, 2;
- посёлок Новоуткинск, ул. Максима Горького, 3, 5, 7.
Отмечается, что в домах отремонтируют кровлю, фасад, внутридомовые инженерные системы, лифтовое оборудование. Так, в 2021 году планируется заменить 61 лифт.
Добавим, ранее сообщалось, что в текущем году будут отремонтированы 24 дома. Однако по обновлённым данным мэрии, капремонты проходят только в 16 зданиях.
Напомним, правительство Свердловской области внесло изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирников на 2015-2044 годы. В обновлённый перечень домов вошли свыше 28 тысяч объектов. Также "Областная газета" сообщала, что из программы капремонта Свердловской области на 2015–2044 годы исключили 104 объекта жилфонда. Речь идёт о домах блокированной застройки, а также о ветхих и аварийных многоквартирниках.
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