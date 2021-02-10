Коммуналка снова вырастет? Свердловские энергетики повышают температуру теплоносителя

Батареи в домах сведловчан снова станут горячее. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за похолодания батареи в домах сведловчан станут горячее. Энергетики увеличили температуру теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, до 120-130ºС.

Как сообщает пресс-служба Сверддловского филиала "Т Плюс", ремонтные бригады и спецтехника предприятия переведены в режим повышенной готовности. Энергетики привели в готовность резервные источники энергоснабжения, усилили пожарную безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, провели плановые осмотры трубопроводов. За обеспечением коммунальным благом соцобъектов установлен особый контроль.

Аварийно-восстановительные бригады готовятся устранять последствия возможных происшествий на теплосетях. В Екатеринбургской теплосетевой компании дежурят шесть аварийно-восстановительных бригад (24 человека) и 16 единиц техники.

Напомним, в морозные дни в январе в Свердловской области уже увеличивали температуру теплоносителя. В частности, из-за этого в регионе заметно выросла плата за отопление в квитанциях за январь. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы свердловчан в Instagram. Ещё одной причиной роста коммуналки, по мнению главы региона, стала неисправность некоторых счётчиков.

В настоящее время на Среднем Урале действует штормовое предупреждение из-за сильных холодов. Такая погода сохранится в регионе до 13 февраля.