Обращение Светланы Култыгиной из Краснотурьинска дошло до Владимира Путина со второго раза

Пенсионерка добивается газификации своей территории с 1990-х годов, а вот её соседи давно смирились с проблемой. Фото: скрин с трансляции "Прямой линии"

Жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая пожаловалась Президенту России Владимиру Путину на то, что к её дому давно не могут подвести природный газ, не с первого раза достучалась до главы государства. На предыдущей "Прямой линии" она уже обращалась к нему по тому же вопросу.

Но только сейчас проблема посёлка Медный Рудник прозвучала на федеральном уровне.

- Первое моё обращение осталось без внимания, а в этот раз всё сложилось удачно. Я даже и не надеялась, честно говоря, что меня покажут президенту, - призналась Светлана Вильевна в разговоре с корреспондентом "ОГ".

Пенсионерка уверена, что теперь, когда Владимир Путин оказался в курсе ситуации, дело наконец сдвинется с мёртвой точки. Она рассказала, что добивается газификации своей территории с 1990-х годов, а вот её соседи давно смирились с проблемой.

Добавим, что сегодня журналист "Областной газеты" отправился в Краснотурьнск, чтобы выяснить все подробности обращения свердловчанки.

Видеообращение свердловчанки прозвучало в эфире "Прямой линии" с Владимиром Путиным 30 июня в 15:38. Меньше чем через полчаса у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился пост в Instagram, в котором сообщалось, что он поручил главе Краснотурьинска Александру Устинову разобраться с проблемой. Глава региона пообещал подключить пенсионерку к газу и заявил, что у главы города в Медном Руднике дачи нет. В 16:28 в СКР сообщили о проведении доследственной проверки по обращению жительницы Краснотурьинска. Через несколько минут свердловская прокуратура отчиталась о начале проверочных мероприятий. После 16:40 в Instagram у Александра Устинова появилась запись о том, как он общается с пенсионеркой. Уже 1 июля мэр отчитался о том, что 74-летней пенсионерке волонтёры привезли дрова. Читайте также: Посёлок Медный рудник в Краснотурьинске газифицируют только к 2023 году.