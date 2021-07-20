Коммунальные службы Среднего Урала перевели в режим повышенной готовности перед дождями

Начальники предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства должны будут подготовить ремонтные бригады и спецтехнику для проведения аварийно-восстановительных работ. Фото: Павел Ворожцов.

В связи с объявлением МЧС о непогоде на 21-23 июля в Свердловской области возрастёт риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения потребителей. Коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что начальники предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства должны будут подготовить ремонтные бригады и спецтехнику для проведения аварийно-восстановительных работ.

"Любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области незамедлительно должна передаваться в региональное МинЖКХ. Главам муниципалитетов также поручено организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий", - передаёт слова Николая Смирнова департамент информполитики региона.

О том, что на Средний Урал надвигаются дожди, грозы и порывистый ветер, более подробно "ОГ" писала ранее.

Напомним, что 18 июля в Екатеринбурге прошёл сильный ливень впервые за последние две недели. Непогода затронула также Алапаевск и Гари. Там выпало 40-45% месячной нормы осадков (31-35 мм/12ч), в Екатеринбурге - более трети среднемесяной нормы. Галина Шепоренко отметила плюсы дождей - уменьшилась засушливость.