На Средний Урал вернутся грозы и дожди

В Екатеринбурге кратковременные дожди ожидаются с 21 июля. Фото: Владимир Мартьянов

К концу недели в Свердловской области станет прохладнее. Снова придут дожди, грозы и порывистый ветр. В МЧС уже объявили предупреждение о непогоде на 21-23 июля.

При этом на юге и юго-востоке Среднего Урала 30-градусная жара задержится до субботы включительно. Погоду изменит атмосферный фронт.

"В ближайший период на Урале будет действовать атмосферный фронт, который уже вступил на территорию соседнего Пермского края. В конце рабочей недели похолодает в Пермском крае и на севере Свердловской области, в предстоящие выходные дни 24-25 июля прохлада охватит южную часть Свердловской области. Позже других расстанутся с жарой крайний юг, юго-восток Свердловской, восточные районы Курганской и южные районы Челябинской области. На остальной территории Урала температура воздуха 24-25 июля ночью ожидается 10-16°, днем 17-23°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что 20 июля на Среднем Урале ожидается высокая пожарная опасность. Воздух прогреется до +25...+39°С. Дожди и грозы ожидаются лишь местами. Екатеринбург они обойдут стороной. Ближайшие три ночи будут тёплыми - до +15...+20°С. Днём ветер при грозах может достигать 15-17 м/с.

Напомним, что 18 июля в Екатеринбурге прошёл сильный ливень впервые за последние две недели. Непогода затронула также Алапаевск и Гари. Там выпало 40-45% месячной нормы осадков (31-35 мм/12ч), в Екатеринбурге - более трети среднемесяной нормы. Галина Шепоренко отметила плюсы дождей - уменьшилась засушливость.