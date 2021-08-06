Мэр Екатеринбурга направил сэкономленные на Дне города деньги на ремонт центра культуры

25 миллионов рублей пойдут на ремонт ЦК «Орджоникидзевский». Фото: Галина Соловьёва

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил 25 миллионов рублей на ремонт одного из центров культуры столицы Урала. Деньги были сэкономлены в связи с отменой на фоне пандемии массовых мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Средства пойдут на ремонт здания бывшего кинотеатра «Знамя» на Уралмаше. Там разместится Центр культуры «Орджоникидзевский» с многочисленными кружками и секциями для детей, рассказал Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Как писала «Областная газета», о переносе Дня города в онлайн-формат стало известно ещё в середине июля. По уточнённым данным, праздничный телемарафон состоится 14 августа (с 11:00 до 22:00). Во многом он будет схож с прошлогодним.

В мэрии пообещали, что многие из городских традиций будут соблюдены. Речь в том числе идёт о возложении цветов, городской свадьбе и поздравлении от глав всех семи районов. Завершится праздник выбором Мисс Екатеринбург и концертом симфонического оркестра, который можно послушать живьём в парке им. Маяковского. Приглашённых звёзд и салюта в этом году не будет.