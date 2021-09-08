Опубликован график подачи тепла в многоквартирные дома Первоуральска

Первоуральск стал одним из первых муниципалитетов, в которых уже начался отопительный сезон-2021/2022. Фото: Нина Георгиева

В Первоуральске с 8 сентября начали подключать к теплу социальные объекты. Отопительный сезон для многоквартирных домов начнётся с 15 сентября. Опубликован график подачи тепла.

Как следует из постановления администрации города, в следующую среду потеплеет в некоторых домах на ул. Ватутина, Советской, Береговой, Металлургов, Папанинцев, Вайнера, Строителей, Емлина. Батареи начнут нагреваться у жителей п. Кузино, Новоуткинска, Прогресса, Билимбая, Вересовки, Решёт, Динаса, Сантехизделий, Птицефабрики, Шайтанки, Самстроя, ст. Хрустальной и с. Новоалексеевское.

"С 15 сентября 2021 года начать подачу теплоносителя в жилищный фонд городского округа Первоуральск в соответствии с планом-графиком установления циркуляционного режима теплоснабжения жилого фонда городского округа Первоуральск в отопительный период 2021-2022 года", - говорится в документе.

Завершить подключение отопления планируется 28 сентября. В этот день тепло придёт в оставшиеся дома на ул. Розы Люксембург, Карбышева, Химиков, Мамина Сибиряка и на Корабельном проезде.

Отметим, что Первоуральск стал одним из первых муниципалитетов, в которых уже начался отопительный сезон-2021/2022. С сегодняшнего дня тепло начали подавать в детские сады, больницы, школы, дома-интернаты и другие социально значимые объекты.

В других свердловских муниципалитетах также готовятся начать новый отопительный сезон. В Екатеринбурге энергетики заявили о готовности, ожидается соответствующее постановления главы города. В Нижнем Тагиле планируют подавать тепло в дома с середины сентября, соответствующий документ готовится. Отопление в социальных учреждениях может появиться раньше. Всё зависит от того, насколько холодно будет в самих помещениях, а также от среднесуточной температуры на улице. Она должна быть на отметке не выше +8 °C на протяжении пяти дней. В Качканаре тепло пустят в дома уже 13 сентября.

Публикуем план-график подключения к теплу многоквартирных домов Первоуральска:

Фото: постановление

Фото: приложение к постановлению администрации города

Фото: постановление