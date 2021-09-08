Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся с середины сентября

Ранее энергетики уже заявили о готовности начать подавать тепло в дома. Фото: Павел Ворожцов

Новый отопитльный сезон в Екатеринбурге стартует с 15 сентября. Подавать тепло могут начать раньше, если в течение пяти дней среднесуточная температура в городе будет составлять не выше +8°C.

"Отсчёт дней уже начался", - сообщила "Областной газете" пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян. Она также отметила, что официальное постановление мэра пока не опубликовано, однако сегодня он сообщил журналистам во время пресс-подхода на презентации новых автобусов, что документ уже подписан.

Ранее энергетики ЕТК заявили о готовности начать подавать тепло в дома.

Добавим, что в Екатеринбурге сейчас всего около +6 градусов. Днём воздух прогреется лишь до +10.

В других свердловских муниципалитетах также готовятся начать новый отопительный сезон. Первоуральск стал одним из первых городов, в которых уже начали подавать тепло в соцобъекты. В Нижнем Тагиле планируют стартовать также с середины сентября, соответствующий документ готовится. В Качканаре тепло пустят в дома 13 сентября.