Муниципалитеты Среднего Урала до конца года получат 1,1 миллиарда на решение вопросов ЖКХ

Для сбора пластиковых бутылок устанавливают специальные контейнеры. Фото: Владимир Мартьянов

Муниципалитетам Свердловской области выделили дополнительно 1,1 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ. Деньги поступят в территории до конца этого года.

Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Средства позволят обеспечить муниципалитеты бесперебойным отоплением, избежать отключений электричества из-за долгов, профинансировать инвестиционные проекты и приобрести контейнеры для ТКО.

"По решению губернатора для расчётов за потреблённые территориями газ и уголь в этом году будет направлено 768 миллионов. Это не просто рекорд, а совершенно беспрецедентный случай. Аналогичные вливания предыдущих периодов едва достигали 200 миллионов рублей, а чаще всего были ещё меньше", - цитирует министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

В ближайшее время эти средства получат 38 муниципалитетов. Кроме этого, 270 млн рублей направят в Арамильский, Кировградский, Нижнетуринский, Тавдинский, Малышевский городские округа и город Лесной для обеспечения их обязательств по концессионным соглашениям в сфере тепло- и водоснабжения.

На закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО выделили около 65 млн рублей. Эти средства получат также 38 муниципалитетов. Самые внушительные объёмы субсидий – свыше трёх миллионов рублей – у Алапаевска, Алапаевского района, Невьянска, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска и Талицкого ГО.

Ранее стало известно, что кабмин РФ выделил 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Эти деньги распределят между 46 субъектами. Свердловской области достанется 60 млн 558 тысяч рублей.

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