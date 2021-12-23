В посёлках Сосьва и Восточный установили 80 новых контейнеров для сбора мусора

В отличие от металлических евроконтейнеры не впитывают запахи и не ржавеют Фото: Алексей Кунилов.

В посёлках Сосьва и Восточный установлены 80 новых евроконтейнеров. Ранее в этих населённых пунктах не было оборудованных мест накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Реализован проект администрацией Сосьвинского городского округа совместно с компанией "Рифей" (региональный оператор по обращению с ТКО в Северном административно-производственном объединении (АПО-1) Свердловской области). В его рамках обустроено 40 контейнерных площадок. На них сделано бетонное покрытие, смонтированы бетонные ограждения и навесы. Об этом сообщает пресс-служба администрации ГО.

Плюсов у пластиковых контейнеров несколько. В отличие от металлических они не впитывают запах и не ржавеют. Из них удобнее высыпать отходы в мусоровоз. Благодаря колёсам, евробаки можно перемещать даже в ограниченных пространствах.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область получит 60,5 млн рублей на контейнеры для раздельного сбора отходов. Также мы сообщали о том, что благодаря таким контейнерам в детсадах и школах Каменска-Уральского станет возможным сортировать мусор.