Жители Первоуральска выбрали три общественные площадки для благоустройства в 2023 году

Первоуральцы проголосовали за три общественные территории. Фото: Галина Соловьёва

В Первоуральске подвели итоги общественных обсуждений территорий, претендующих на благоустройство в 2023 году. Они проходили в виде онлайн-опроса на официальном сайте городского округа с 15 декабря по 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, перечень общественных пространств для опроса сформировали на основе предложений от первоуральцев. В список для голосования вошли 10 территорий. Всего в общественных обсуждениях участвовали 32 078 человек.

По результатам опроса первое место заняла аллея по улице Ватутина (от проспекта Ильича до улицы Гагарина). За неё проголосовало 5 333 человека. На втором месте — парк ДК имени Ленина в микрорайоне Хромпик. Предпочтение ему отдали 5 200 горожан. На 23 голоса меньше у территории, которая находится рядом с домами № 33 и 35 по улице Ильича в микрорайоне Динас.

Эти три площадки будут участвовать в рейтинговом голосовании. Оно пройдёт в онлайн-формате с 15 апреля по 30 мая. По результатам выберут одно общественное пространство для благоустройства в 2023 году.

В конце прошлого года "Областная газета" писала, что первоуральцам предложили выбрать такие площадки. Также мы сообщали о том, что сбор предложений для формирования перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2023 году, проводится в Нижнем Тагиле. Кроме того, наше издание рассказывало о том, что практически в каждом муниципалитете находятся желающие напакостить, испортить то, что сделано на благо жителей.