В моем доме ТСЖ. Как организовать ремонтно-эксплуатационное обслуживание?

Фото: Пресс-служба УК «Территории»

Все мы знаем, что любому автотранспорту требуется постоянный тех. осмотр – проверить масло, найти неисправности, вовремя их устранить и убедиться в том, что машина безопасна для использования. Так и с домом. Чтобы жизнь в доме была комфортной и безопасной, ему также нужен постоянный осмотр и контроль за состоянием инженерных и коммуникационных систем. Жители, как правило, видят в этом случае работу только сантехника, электрика или разнорабочего. Но руководители управляющих организаций, в т.ч. председатели ТСЖ знают, что техническое обслуживание дома – тема гораздо более глубокая и сложная.

В Екатеринбурге, как правило, технические службы ТСН (ТСЖ) – это один слесарь и один электрик. Они становятся своеобразными «домовыми» - их знает большая часть собственников, к ним обращаются, если надо сменить смесители и что-либо починить дома. Такие мастера становятся настоящей палочкой-выручалочкой всего дома. Их любят, к ним обращаются, но до момента аварий и серьезных прорыв в инженерных системах дома. Почему?

Кадры решают все

Образование сантехника или слесаря не всегда позволяет верно рассчитать затраты, определить необходимый перечень работ, составить смету и план по ремонту. Да они и не должны этого делать, ведь они просто исполнители. Такой труд падает на председателя, который также может не обладать необходимыми навыками и компетенциями.

Например, инженеры сервисной компании УК Территория благодаря высокой квалификации не просто решают возникающие проблемы, а работают на опережение. Регулярные обходы и осмотры, контроль за показателями, планово-предупредительные работы – все это позволяет не допускать нарушений в системах дома.

«В нашей практике были случаи, когда несвоевременное обращение за помощью приводило к серьезным прорывам из-за неправильной организации работ в ТСЖ. Человеческий фактор – при опрессовках сантехник забыл перекрыть один из трубопроводов, в итоге при прорыве стояка пострадали 4 квартиры. Общий ущерб составил 1, 3 млн. Получилось, что все расходы по ремонту и восстановлению легли на плечи собственников, ТСЖ выплачивало ущерб пострадавшим еще полтора года», - объясняет Роман Кириллов, директор «Территория ТСН». При этом попытки предъявить убытки сантехнику не дали результата – его просто уволили.

Кириллов Р.В. Фото: Пресс-служба УК «Территории»

Все мы люди

Какие еще минусы появляются, когда в ТСЖ работает один электрик и один сантехник? Отпуск, больничный, увольнение становятся теми обстоятельствами, которые ставят под угрозу безаварийную работу инженерных систем дома. Но запретить человеку отдыхать и тем более болеть – глупо. Как избежать такого?

«В случае обращения к специализированной подрядной организации, которая полностью берет на себя заботу о доме и его системах, случаев, когда сантехник не вышел на работу по причине отпуска – нет. Всегда есть еще специалисты, которые знают этот дом и возьмут на себя данные обязанности. При этом их уровень образования и квалификации будут полностью соответствовать необходимым требованиям, а их работа будет контролироваться самой организацией, которая уже несет ответственность перед ТСЖ, в т.ч. финансово», - рассказывает Роман Валентинович.

Соблюдение закона

Законодательство тщательно следит за работой управляющих организаций. И ТСЖ не исключение. При этом, согласно статистике, выполнять требования закона удается не всем. За период с 2020 по 2022 год в Свердловской области было зафиксировано 347 административных правонарушений в части организации ремонтных и эксплуатационных работ ТСЖ. Подобное происходит как по причине низкой квалификации работников, так и из-за «человеческого фактора» - когда специалист по каким-либо причинам не был на рабочем месте длительное время и «упустил» ситуацию.

ТСЖ несет ответственность перед законом и в качестве работодателя. Нанимая сантехника и электрика, председатель обязан соблюдать нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, в т.ч. в части охраны труда – должное обеспечение рабочего места, оборудование, рабочие часы и отпуска. Несоблюдение этих пунктов влечет административную ответственность и лишние штрафы.

Гизатуллин С. Фото: из личного архива

Что делать?

Во избежание штрафов за подобные нарушения, для организации непрерывного тех. обслуживания дома, ТСЖ могут обратиться в специализированные компании, которые полностью берут на себя все ремонтные и эксплуатационные работы. Своевременный контроль, проверка состояния дома, проведение работ по текущему или капитальному ремонту, ответственность в случае ЧП – все это берет на себя подрядчик.

«Был случай, когда в нашем доме что-то постоянно «стучало и хрипело» в канализации. Неоднократные проверки не помогли установить причину подобных стуков и в какой-то момент система не выдержала и произошла авария. Сервисная компания оперативно провела ремонтные работы и в рамках абонентского договора выплатила компенсацию пострадавшему собственнику за то, что своевременно не удалось предотвратить подобный прорыв. Конечно, такие ситуации – редкость. Но если они происходят, всю ответственность несёт специализированная сервисная компания, с которой у нас договор», - объясняет председатель ТСЖ Волгоградская 202а Сергей Гизатуллин.

Что предлагает Территория

Понимая, что контроль за состоянием систем дома – сложный процесс и не каждый председатель обладает специализированным образованием для вникания во все тонкости процесса, мы предлагаем взять все подобные вопросы на себя. Обращаясь к нам, председатель ТСЖ получает полное ремонтно-эксплуатационное обслуживание, а именно:

Услуги по техническому обслуживанию – обходы, осмотры, планово-предупредительный ремонт и др. Текущий ремонт: инженерное оборудование и сети, общестроительные работы Капитальный ремонт: тех. обследования и тех. контроль по организации и проведению работ Аварийно-диспетчерское обслуживание Диспетчеризация инженерных систем ресурсоснабжения многоквартирных домов

Как итог, за те же деньги, которые ТСЖ тратя на найм сантехника и электрика, дом получает современный сервис, постоянный штат профессионалов и полное ведение деятельности по техническому направлению в соответствии с законом.

Для оформления подобной услуги достаточно зайти на сайт управляющей компании Территория и выбрать соответствующий раздел «Услуги для ТСЖ» или воспользовавшись сервисом «Услуги УК для ТСЖ» на главной странице сайта.

В следующей нашей статье мы подробно остановимся на том, как организовать и провести капремонт в ТСЖ. Предыдущие статьи цикла: