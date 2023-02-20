Госжилнадзор проконтролирует на Среднем Урале правильность начислений за ЖКУ

Свердловчан интересуют вопросы правильного начисления платы за услуги ЖКХ. Фото: Павел Ворожцов

Госжилнадзор Свердловской области предупредил муниципалитеты и управляющие компании о недопустимости превышения предельного индекса роста платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом стало известно на встрече региональных властей с представителями депутатского корпуса, сообщает департамент информационной политики области.

"Во все муниципалитеты, управляющие организации направлено предупреждение о недопустимости превышения установленных законодательством предельных индексов роста платы за коммунальные услуги. Готовы разбираться по каждому случаю, если будут зафиксированы нарушения", — заявила заместитель директора департамента Госжилнадзора Свердловской области Наталья Миленина.

Депутаты отметили, что сейчас жителей особенно интересуют вопросы правильного начисления платы за услуги ЖКХ и условия перепрограммирования электросчетчиков. В Госжилнадзоре пояснили, что сейчас в Свердловской области по умолчанию действует единый тариф на электроэнергию. При передаче показаний для жителей ничего не меняется. Владельцы двухтарифных счетчиков, как и прежде, сдают ночные и дневные показания, их до единого тарифа суммируют управляющие и сбытовые компании. Кроме того, потребители всегда могут перепрограммировать прибор учета и перейти на расчет по зонным тарифам. Эти процедуры в энергосбытовых компаниях проводят бесплатно по заявке жителей.

Также в Региональной энергетической комиссии рекомендовали жителям не спешить с перепрограммированием счетчиков, а тщательно изучить потребление электричества.

Отметим, порядок начислений за электроэнергию на Среднем Урале стал другим после изменений в методике расчета тарифов, а также в связи с решениями ФАС России. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями снизить индикативную цену на электроэнергию, тем самым уменьшив плату за электричество для населения.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что индексация тарифов является ежегодной процедурой и без этого невозможно поддерживать коммунальный комплекс в рабочем состоянии. В Свердловской области рост платы за услуги ЖКХ ограничен в пределах 9,5% — при том, что по стране этот показатель Правительством России установлен на уровне 11%.

Напомним, ранее региональные власти увеличили размер компенсаций на оплату услуг ЖКХ в Свердловской области.