"Областная газета" выиграла дело против Роскомнадзора

"Областная газета" обжаловала постановление суда об административном правонарушении. Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" обжаловала постановление суда по делу Роскомнадзора. Ведомство возбудило административное дело против издания за злоупотребление свободой массовой информации и распространение информации об иноагентах.

В июле суд привлёк издание к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (Запрет на распространение в СМИ информации об НКО, включённых в реестр иноагентов). Редакции газеты и должностному лицу, исполнявшему обязанности редактора, были выписаны штрафы.

Наказание назначили из-за того, что 21 мая 2021 года на сайте «ОГ» появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили память академика Андрея Сахарова. Новость была сделана на основе материалов пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполномоченного по правам человека Свердловской области. В заметке упоминались представители екатеринбургского общества «Мемориал» (признанного иноагентом на территории РФ). В нашей заметке этой приписки не было, но имелась прямая ссылка: «как сообщили в пресс­-службе администрации Екатеринбурга».

«Областная газета» подала жалобу в Свердловский областной суд на постановление судьи Кировского районного суда Екатеринбурга. Сегодня, 23 сентября, состоялось заседание по жалобе «ОГ», и суд встал на сторону редакции. Постановление суда первой инстанции отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в виду недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

В жалобе на решение судьи Кировского районного суда Екатеринбурга юрист издания Игорь Гузик привёл четыре аргумента:

Во первых, суд не учёл, что в статье 57 закона «О средствах массовой информации» сказано о том, что «редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений… представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста если… они содержатся в материалах пресс­-служб государственных органов ». В релизах пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполномоченного по правам человека Свердловской области отсутствовали данные приписки при упоминании НКО-иноагента.

». В релизах пресс-служб администрации Екатеринбурга и Уполномоченного по правам человека Свердловской области отсутствовали данные приписки при упоминании НКО-иноагента. Вторым аргументом стало то, что точно идентифицировать общество, о котором идёт речь в заметке, не возможно, так как в тексте указано не полное название организации. Таким образом, Роскомнадзор самостоятельно идентифицировал это общество как иноагента.

Также представитель издания в жалобе обратил внимание на то, что заметка была выявлена Роскомнадзором в ходе мониторинга, а в качестве доказательства правонарушения ведомство предоставило только скриншот заметки с сайта. Документы, которые могли бы подтвердить обоснованность проверки - план мероприятий по контролю, задание о проведении мероприятий по контролю, докладные записки - отсутствовали.

Кроме того, на момент первого заседания приписки о признании общества иноагентом по-прежнему отсутствовали на сайтах пресс-служб, а это нарушает принципы равенства перед законом.

Напомним, что это не единственная история "Областной газеты" с Роскомнадзором. Сайт OBLGAZETA.RU был заблокирован по распоряжению РКН с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября за юмористическую публикацию четырёхлетней давности – от 9 ноября 2017 года. При этом публикация давно реабилитирована судом.

Доступ был восстановлен после того, как сайт был исключён из реестра запрещённых. Роскомнадзор заявил СМИ о непричастности к блокировке.

«Роскомнадзор врёт в СМИ, что не имеет отношения к блокировке сайта OBLGAZETA.RU. Редакцией «Областной газеты» собраны документы, подтверждающие прямые распоряжения ведомства. После обработки всех документов они будут опубликованы», - заявлял ранее главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин.

«Областная газета» собрала документы, опровергающие заявление Роскомнадзора (РКН) о непричастности к незаконной блокировке сайта, и направила обращения в Генпрокуратуру РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.