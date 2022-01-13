Мошенники под видом трейдеров украли у жительницы Екатеринбурга почти 6 миллионов рублей

Жертва мошенников хотела заработать на фондовой бирже. Фото: Алексей Кунилов.

49-летняя жительница Екатеринбурга хотела заработать на фондовой бирже, но стала жертвой мошенников. В результате она потеряла порядка 6 млн рублей.

В конце 2021 года она обратилась в дежурную часть УМВД России по Екатеринбургу. Выяснилось, что ранее женщина в одном из мобильных приложений увидела рекламу торговой биржевой площадки с предложением по инвестированию. Заинтересовавшись им, екатеринбурженка оставила заявку для регистрации. Почти сразу ей позвонил мужчина. Назвавшись сотрудником трейдерской компании, он познакомил её с особенностями игры на торговых площадках.

По информации отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, затем с ней связался «финансовый консультант», который объяснил, как совершаются сделки по покупке и продаже акций. Также женщину убедили установить специальное приложение. С его помощью якобы можно совершать выгодные торговые операции на биржевых площадках. Последовав «рекомендациям» мошенников, потерпевшая воспользовалась кредитом на сумму порядка 3,1 млн рублей. При этом ей помогал ещё один «трейдер». Он оказывал консультации по инвестированию средств.

Затем потерпевшей посоветовали застраховать счёт при превышении дохода в 150 тысяч долларов США. Оплата данной услуги не вызвала у неё сомнений. Ведь, как она полагала, денежные средства монетизировались через банковское приложение. Женщина даже увидела, что на её игровом счёте появился доход от сделок – 50 тысяч долларов США. Однако вывести эти средства не смогла, поскольку доступ к счёту был закрыт, для его разблокировки требовалось внести не менее 12,5 тысяч долларов. Только тогда жительница Екатеринбурга поняла, что её обманули. К тому же, мошенники перестали выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. По её словам, она слышала о подобных видах обмана, но мошенники оказали на неё психологическое воздействие. Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники уголовного розыска делают всё необходимое для установления лиц, причастных к данному преступлению.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает: не выполняйте указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями. Также рекомендуется остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если человек не разбирается в торговле на фондовых рынках и не обладает соответствующими знаниями. Нужно всегда проверять на достоверность любую информацию, которая поступает от незнакомых людей. И, конечно же, следует сообщать в полицию о фактах мошенничества.

В декабре в полиции Свердловской области назвали самые распространённые схемы мошенничеств. Чаще всего людей обманывают по телефону, представляясь сотрудниками банков, и на сайтах, где пользователям предлагается заработать на бирже. С января по ноябрь 2021 года мошенники похитили у жителей региона более 1 миллиарда рублей. Также «Областная газета» сообщала о том, что Центробанк предлагал обязать банки в упрощённом порядке возвращать деньги людям, пострадавшим от действий мошенников.