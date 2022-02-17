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17 февраля 2022, 14:26

В Свердловской области значительно выросли нарушения таможенного законодательства

Таможенный терминал

В 2021 году сотрудники Уральского таможенного управления возбудили 8,5 тыс. административных дел. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году сотрудники Уральского таможенного управления возбудили 8,5 тыс. административных дел. Такое количество выявленных нарушений на 41 % превышает показатели 2020 года. Тогда было на 2,5 тыс. дел меньше.

Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Денис Аистов. По 8 262 делам назначено наказание в виде штрафа. Общая их сумма составила более 956 млн рублей. При этом уже выплачено штрафов на 69 млн рублей.

Как отметил Денис Аистов, рост выявленных правонарушений связан с отменой коронавирусных ограничений и увеличением пассажиропотока. Причинами для возбуждения административных дел стали нарушения порядка предоставления статистических форм отчётности взаимной торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза, несоблюдение запретов на ввоз и вывоз товаров, недекларирование или недостоверное декларирование товаров.

Незначительно выросло число возбуждённых уголовных дел. По информации начальника отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергея Веретенникова, в прошлом году их число достигло 95. Для сравнения: в 2020 году возбуждено 89 уголовных дел.

В 2021 году отмечено увеличение выявленных случаев контрабанды стратегически важных ресурсов, вооружения и других предметов, оборот которых ограничен в России. По этим фактам возбуждено 43 таких дела. В 2020 году было зафиксировано 36 таких нарушений, а в 2019 — 21. То есть за два года они увеличились более чем в два раза.

В январе "Областная газета" писала, что сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку вывоза за рубеж 400 сим-карт мобильных операторов России. Житель Узбекистана хотел доставить симки к себе на родину. А в конце прошлого года наше издание сообщало, что уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Он отправил их почтой под видом керамического декора. Тогда же мы рассказывали, что Кольцовская таможня пресекла попытку вывоза иконы на Кипр.

Областная газета Свердловской области

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