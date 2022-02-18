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18 февраля 2022, 16:43

Одного из подростков-мигрантов, напавших на женщин в Екатеринбурге, арестовали на два месяца

Суд

По второму подростку решение ещё не вынесено. Фото: Алексей Кунилов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения одному из подростков-мигрантов, которые избили двух женщин в микрорайоне Новая Сортировка. Молодого человека арестовали почти на два месяца.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении одного из несовершеннолетних мигрантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 дней. По второму подростку решение ещё не вынесено", — рассказали в суде.

Один из подростков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство). Другой молодой человек — по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Позже стало известно, что второго подростка арестовали до 12 апреля.

Напомним, о задержании подростков-мигрантов "ОГ" сообщала вчера.

По версии следствия, вечером 11 февраля молодые люди, находясь в городском маршрутном автобусе, оскорбляли местную жительницу. Выйдя из автобуса, они продолжили оскорблять, а затем начали применять в отношении екатеринбурженки и её матери силу, причинив пострадавшей вред здоровью средней тяжести.

Один из парней ранее был поставлен на учёт в ПДН за причастность к грабежу. Оба задержанных несовершеннолетних являются студентами колледжа в Екатеринбурге, воспитываются в полных семьях.

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Областная газета Свердловской области

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