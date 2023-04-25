В Екатеринбурге вынесли приговор женщине за продажу сына

Наргиза Айтматова приговорена к 5 годам лишения свободы. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении женщины, которая пыталась продать своего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Наргиза Айтматова, 1986 года рождения, признана виновной по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее). Суд назначил обвиняемой наказание — 5 лет лишения свободы, отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима.

По данным следствия, продать своего сына Наргиза Айтматова решила в августе прошлого года. Для этого она разместила объявление в социальных сетях. Его увидели сотрудники общественной организации и сообщили в полицию. Далее общественники действовали в рамках оперативного эксперимента. Они связались с женщиной, которая пояснила, что готова продать сына 2015 года рождения за 300 тысяч рублей. Она попросила задаток — 10 тысяч рублей. Общественники под видом покупателей перевели ей деньги и договорились о встрече.

В назначенный день Наргиза Айтматова передала сына и его документы "покупателям", получив 290 тысяч рублей. После этого женщину задержали.

В полиции Наргиза Айтматова сказала, что продать сына ее заставила нужда. Однако супруг женщины позже опроверг эту информацию.

Напомним, изначально гособвинение запросило для Наргизы Айтматовой наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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