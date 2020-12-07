Более 500 екатеринбургских призывников пополнили ряды армии РФ

Всего в рамках осеннего призыва годными к службе признаны 655 молодых екатеринбуржцев. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Евгений Клюжин заявил, что на сегодняшний день Российскую армию пополнили 509 призывников из уральской столицы. Всего в рамках осеннего призыва годными к службе признаны 655 молодых екатеринбуржцев.

Как заявил Евгений Клюжин, профильные специалисты определяют степень годности молодых людей по медицинским показателям и проверяют наличие прав на отсрочку. При выявлении проблем со здоровьем призывники отправляются на дополнительное медобследование.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, из-за действующих ограничений по коронавирусу, основными условиями по противодействию инфекции остаются соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекция помещений. В областной сборный пункт призывники доставлялись на специально подготовленном транспорте, в котором регулярно дезинфицируют багажник, салон и систему вентиляции.

Ранее сообщалось, что более 200 призывников из Свердловской области отправились служить на Дальний Восток.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря. Всего в ходе осеннего призыва 2020 года на военную службу отправятся около 3,5 тысячи свердловчан.