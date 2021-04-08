В Екатеринбурге перекроют улицы ради второй репетиции Парада Победы

В военном параде в Екатеринбурге в честь 76-й годовщины Победы поучаствуют 2,5 тысячи человек, 130 машин и более 10 самолётов и вертолётов. Фото: Галина Соловьёва

8 апреля с 7:40 до 13:00 будут перекрывать ряд улиц на Вторчермете. В это время по Екатеринбургу пройдут танки и другая военная техника, которая будет участвовать в Параде Победы 9 Мая.

С 7:40 до 9:30 будет закрыт проезд по ул. Дорожной от Окраинной до Городской. С 9:00 до 13:00 будут перекрыты следующие участки:

Новосибирская вторая (от Палисадной до Окружной);

Зенитчиков (от Палисадной до Братской);

Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной);

Окраинная (от Палисадной до Эскадронной);

Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской);

Новосибирская (от Эскадронной до Окружной);

Окружная (от Новосибирской до Новосибирской второй).

Первая репетиция состоялась 6 апреля. Следующие - пройдут на Вторчермете 13, 15, 20 и 22 апреля. Затем военнослужащие и техника будут репетировать в центре города. 7 мая днём пройдёт генеральная репетиция парадного шествия. Зрители смогут наблюдать за ней в центре города с соблюдением противоэпидемических требований.

В 2021 году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Екатеринбурге 9 Мая на площади 1905 года пройдёт Парад Победы, а затем шествие "Бессмертный полк". Вечером, в 22:30 будет дан салют с акватории Городского пруда, летнего парка "Уралмаш" и Преображенского парка.

Ознакомиться с полным графиком репетиций Парада Победы в Екатеринбурге можно здесь.

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