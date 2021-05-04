В Екатеринбурге 4 мая пройдёт последняя ночная репетиция парада

Из-за репетиции парада центр Екатеринбурга вновь перекроют. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт последняя ночная репетиция парада Победы. Тренировка стартует на площади 1905 года в 22:00.

Совместная репетиция пеших парадных расчётов и механизированной колонны продлится до 4:00 5 мая. По главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений, проедут свыше 100 единиц современной и исторической техники Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всего в военном параде в Екатеринбурге будет задействовано около 2,5 тыс. человек, порядка 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

В связи с проведением тренировки с 20:00 до завершения всех манёвров будет закрыто движение транспорта на пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина) и на участках улиц Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиции предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта по Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской второй) Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской).

Добавим, последняя репетиция парада Победы запланирована на 7 мая. Она пройдёт с 05:00 до 12:00.

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