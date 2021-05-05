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Общество / Армия и оборона
5 мая 2021, 08:59

Вертолётчики ЦВО выполнили разведку воздушного пространства Екатеринбурга

Вертолёты над Екатеринбург Ареной

В прошлом году "Областная газета" публиковала фото репетиции демонстрационного полёта в Екатеринбурге, сделанные из кабины вертолёта. Фото: Галина Соловьёва

5 и 7 мая в Екатеринбурге пройдут репетиции авиапарада. Перед этим вертолёты Ми-8МТВ5-1 пролетели по всему маршруту, выполнив разведку воздушного пространства города.

В ходе тренировок перед 9 Мая над Екатеринбургом пролетят 14 самолётов и вертолётов ЦВО. Среди них будут: высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолёты Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, крупнейший транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12 и пассажирский турбореактивный самолёт Ту-134УБЛ.

Взлёты будут совершаться традиционного с четырёх аэродромов в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае.

"Лётчики выполнят сбор в единый строй в заранее определенном районе, полёт в составе пар на сокращённых интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отработают слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролёта над городом", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В ходе тренировок вертолётчики осуществят мечту воспитанников детского дома-интерната для детей с особенностями в развитии. Дети пролетят в вертолёте Ми-8МТВ5-1 в парадном строю над главной площадью столицы Урала.

В прошлом году "Областная газета" публиковала фото репетиции демонстрационного полёта в Екатеринбурге, сделанные из кабины вертолёта.

Накануне в Екатеринбурге прошла последняя ночная репетиция парада Победы. Следующая тренировка будет уже генеральной. Она запланирована на 7 мая с 05:00 до 12:00.

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Областная газета Свердловской области

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