Алексей Орлов рассказал о своём деде, который дошёл до Берлина

Алексей Орлов рассказал, что в семье ему выпала честь хранить ордена и медали деда. Фото: Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал портрет своего деда и его ордена. Александр Иванович Орлов был призван в армию летом 1941 года в 31 год, он дошёл до Берлина.

Алексей Орлов рассказал, что в семье ему выпала честь хранить ордена деда - два ордена Отечественной войны первой степени, два второй и орден Красной Звезды, - а также медали.

"Деда призвали в армию летом 1941-го из Тобольска. Ему был 31 год, он начинал младшим лейтенантом. Дед закончил войну капитаном в Берлине. Артиллерист, командир батареи, награждён пятью орденами. Деда давно нет в живых, но я и вся моя семья помнит его. И весь мужской род, который носит нашу фамилию, берёт с него пример. В День Победы достаю портрет деда и его награды. Именно тогда праздничный стол приобретает более глубокий и торжественный смысл! С праздником!", - написал мэр города в своём Instagram.

Добавим, что сегодня Алексей Орлов поучаствовал в церемонии возложения цветов к памятнику Георгию Жукову.

Напомним, что в этом году традиционные шествия по всей стране "Бессмертный полк", когда люди несут портреты своих родных, защищавших Родину в Великой Отечественной войне, перенесли на 24 июня из-за коронавируса. В День Победы "Бессмертный полк" вновь состоится в онлайн-формате.