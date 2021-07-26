Коммандующий войсками ЦВО отправился в Таджикистан для осмотра российских объектов

Также Александр Лапин поздравил личный состав комплекса "ОКНО" с годовщиной - он был сформирован 41-год назад. Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин отправился в Таджикистан на фоне обострения ситуации в соседнем Афганистане. Генерал-полковник, в частности, посетил оптико-электронный комплекс "ОКНО" ВКС ВС РФ, расположенный в горах Сангло на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря.

Оптико-электронный комплекс "ОКНО" предназначен для обнаружения и классификации космических объектов на высотах до 50 тыс. километров. Командующий ЦВО ознакомился с особенностями объекта, принципами несения боевого дежурства по контролю за космическим пространством и посетил военный городок в Нуреке.

Также Александр Лапин поздравил личный состав комплекса "ОКНО" с годовщиной - он был сформирован 41 год назад.

"Итоги работы показали, боевое дежурство и уровень профессиональной подготовленности личного состава отвечают современным требованиям. В день празднования воинской части желаю всему личному составу части прежде всего крепкого здоровья и успехов в боевом дежурстве", - передаёт слова командующего ЦВО пресс-служба Минобороны.

Как сообщает ТАСС, за последние дни боевики оппозиционного афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещённая в России) убили 43 мирных жителя. Также радикалы уничтожили дома убитых граждан.

Напомним, делегация оппозиционного афганского движения посетила Москву 8–9 июля. Члены делегации были приняты на официальном уровне в Министерстве иностранных дел России, что вызвало шквал критики со стороны ряда российских оппозиционных политиков.

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