Темы дня

Общество / Армия и оборона
26 июля 2021, 12:19

Коммандующий войсками ЦВО отправился в Таджикистан для осмотра российских объектов

Александр Лапин

Также Александр Лапин поздравил личный состав комплекса "ОКНО" с годовщиной - он был сформирован 41-год назад. Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин отправился в Таджикистан на фоне обострения ситуации в соседнем Афганистане. Генерал-полковник, в частности, посетил оптико-электронный комплекс "ОКНО" ВКС ВС РФ, расположенный в горах Сангло на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря.

Оптико-электронный комплекс "ОКНО" предназначен для обнаружения и классификации космических объектов на высотах до 50 тыс. километров. Командующий ЦВО ознакомился с особенностями объекта, принципами несения боевого дежурства по контролю за космическим пространством и посетил военный городок в Нуреке.

Также Александр Лапин поздравил личный состав комплекса "ОКНО" с годовщиной - он был сформирован 41 год назад.

"Итоги работы показали, боевое дежурство и уровень профессиональной подготовленности личного состава отвечают современным требованиям. В день празднования воинской части желаю всему личному составу части прежде всего крепкого здоровья и успехов в боевом дежурстве", - передаёт слова командующего ЦВО пресс-служба Минобороны.

Как сообщает ТАСС, за последние дни боевики оппозиционного афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещённая в России) убили 43 мирных жителя. Также радикалы уничтожили дома убитых граждан.

Напомним, делегация оппозиционного афганского движения посетила Москву 8–9 июля. Члены делегации были приняты на официальном уровне в Министерстве иностранных дел России, что вызвало шквал критики со стороны ряда российских оппозиционных политиков.

Читайте также:

Войска ЦВО примут участие в международных учениях в Таджикистане.

Бегство американцев из Афганистана может обострить ситуацию на южных рубежах России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.07.2021, 13:41 / Культура
Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге посетили около 20 тысяч горожан
26.07.2021, 13:40 / Политика
Япония выразила протест РФ после визита Михаила Мишустина на остров Итуруп
26.07.2021, 13:22 / Общество
В официальную статистику по COVID-19 включили ещё 23 239 заболевших россиян
26.07.2021, 13:17 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 494 случая коронавируса
26.07.2021, 12:58 / Общество
В Ирбите отменили межрегиональную ярмарку и мотофестиваль