Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня учителя

В системе образования области трудится более 66 тысяч работников, половина из них – школьные учителя. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём учителя, который отмечается 5 октября. Глава Среднего Урала поблагодарил педагогов за преданность делу, весомый вклад в обеспечение высокого качества образования и социально-экономические успехи региона.

В системе образования области трудится более 66 тысяч работников, половина из них – школьные учителя. Евгений Куйвашев пожелал всем педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, постоянного творческого поиска, благодарных и талантливых учеников.

"Дорогие учителя! Этот год стал новым испытанием вашего профессионализма. Весной во время режима ограничений, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, все школы региона вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Вы на отлично выдержали этот экзамен, быстро перестроившись на новый формат, и обеспечили достойный уровень образования в непривычных условиях", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в "Облгазете".

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина также отметила мобильность педагогических коллективов и умение в кратчайшие сроки эффективно перенастроить образовательный процесс.

"Наш регион в очередной раз показал достойный уровень подготовки учеников к сдаче выпускных экзаменов. По результатам ЕГЭ 127 выпускников получили максимальный результат в 100 баллов за один из экзаменов и восемь выпускников стали 200-балльниками", - напомнила Людмила Бабушкина.

Евгений Куйвашев вспомнил и о других достижениях свердловских учителей: "В этом году 29 лучших педагогов Свердловской области удостоены премии Правительства РФ. Премии Губернатора Свердловской области в этом году получат победители различных конкурсов педагогов, таких как: "Сердце отдаю детям", "Педагогический дебют", "Воспитать человека", "Мастер-наставник", "Образование без границ", "Лидер в образовании".

По данным главы региона, в рамках программы "Земский учитель" в этом году 54 педагога начали преподавать в школах Ачитского, Артёмовского, Белоярского, Ирбитского, Сысертского, Тавдинского, Слободотуринского ГО.

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