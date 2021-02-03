В Екатеринбурге 155 школ начнут приём заявлений в 1 класс с 1 апреля

Окончательные результаты по зачислению ребёнка в школу станут известны только в июле 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

В этом году запись в первые классы начнётся не с 1 февраля, а с 1 апреля. В Екатеринбурге 155 школ готовятся принять 20,5 тысячи детей.

В департаменте образования администрации города "Облгазете" рассказали, как изменятся правила подачи заявлений.

"Может быть организовано разделение записи в 1-й класс по районам Екатеринбурга. Однако точный порядок станет известен в середине марта. Перед 1 апреля также пройдёт народное тестирование работы портала Госуслуг по подаче заявлений", - сообщили в ведомстве.

Родители в Екатеринбурге смогут подать заявление на приём ребёнка в школу по прописке с 1 апреля по 30 июня. Затем в течение трёх рабочих дней директора издадут приказы о зачислении. То есть окончательные результаты станут известны только в июле 2021 года. Без учёта места проживания заявления будут приниматься с 5 июля.

Ранее сроки приёма заявлений официально изменило Минпросвещения РФ. В министерстве отмечали, что в школы по-прежнему будут брать детей не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Раньше или позже ребёнка могут записать в первый класс по письменному заявлению родителей и разрешению учредителя учебного учреждения.

В прошлом учебном году в первые классы пошли около 60 тысяч свердловских школьников, в том числе 22 тысячи - в Екатеринбурге.