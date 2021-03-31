Свердловской области выделили средства на новые детсады в Академическом и Солнечном

Минстрой РФ утвердил выделение 1,2 млрд рублей Свердловской области на строительство 16 социальных объектов. Фото: Павел Ворожцов.

Минстрой РФ утвердил выделение 1,2 млрд рублей Свердловской области на строительство 16 социальных объектов по программе "Стимул". На эти средства будут построены одна школа, шесть детсадов, очистные сооружения и несколько участков дорог.

Программа "Стимул" была разработана для создания транспортной и социальной инфраструктуры. Она позволяет увеличить темпы жилищного строительства и создавать комфортные условия для жизни. Эта программа, в частности, реализуется в двух микрорайонах Екатеринбурга - Солнечном и Академическом.

"В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два детских сада в Академическом и детский сад в Солнечном, участок улицы Чкалова от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова, участки улиц Рябинина и Тимофеева-Ресовского. Часть строительных работ стартовала в прошлом и позапрошлом годах", - сказал замглавы регионального минстроя Антон Шафаростов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в нынешнем году продолжится строительство двух детсадов с ясельными группами на 250 и 300 мест в Солнечном, а также общеобразовательной школы в квартале №10 и четырёх детсадов в Академическом.

Также в ближайшие месяцы начнётся ремонт улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с перспективой строительства трамвайной линии и кольца на улице Окружной. В 2022 году стартует реконструкция очистных сооружений и участка улицы Лучистой с расширением перекрёстков Счастливая – Лучистая и Чемпионов – Лучистая.

Отметим, что в декабре 2020 года были определены подрядчики, которые создадут чертежи и интерьеры трёх детсадов в Академическом и одного в Солнечном. В Академическом разработкой информационных моделей детсадов займутся ООО "Екатеринбургская градостроительная компания", ООО Строительная компания "УКС Каменский" и АО строительная компания "Стройтэк". Разработкой информационной модели, чертежей и интерьеров детского сада №3 в Солнечном займётся ООО "Астрастройинвест"

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