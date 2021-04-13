Губернатор Свердловской области поручил создать Дом добровольцев

Волонтёрское движение очень распространенно в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею волонтёра создать Дом добровольцев. Его организуют на базе областного медицинского колледжа.

Эту идею озвучил волонтёр Дмитрий Тарасов во время приёма граждан главой региона. Он поблагодарил Евгения Куйвашева за помощь и поддержку в организации волонтёрского движения во время пандемии, а так же отметил, что им не хватает единого пространства, где они могли бы совместно учиться, проводить мероприятия, тренинги и мастер-классы.

Глава региона поддержал предложение. Площадкой для Дома добровольцев может стать медицинский колледж на Крылова, 2. Он поручил региональным министерствам здравоохранения и образования проверить, готово ли здание принять волонтёров и если требуется ремонт, то организовать его.

"Я хочу вас ещё раз поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делали в самый тяжёлый период 2020 года, и продолжаете делать. Конечно, нельзя оставить без внимания вашу просьбу. Особенно в Год медицинского работника, которым мы объявили 2021 год в Свердловской области", — передаёт слова Евгения Куйвашева Департамент информполитики Свердловской области.

Директор медколледжа Ирина Левина уверена, что помещение может принять не только штабы добровольцев, но и различные call-центры, где дежурят волонтёры. Также там можно разместить музей добровольчества Свердловской области.

В марте этого года свердловские волонтёры получили награды Президента РФ и главы региона. В начале апреля Евгений Куйвашев рассказал в социальных сетях о волонтёре из посёлка Муратково, который в одиночку доставлял продукты и лекарства по Алапаевской узкоколейке.