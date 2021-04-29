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Общество / Образование
29 апреля 2021, 16:30

В Свердловской области утвердили систему перевода баллов за экзамены для 9-классников

  Анна Митчина
Школьники заполняют бланк

Шкалу баллов подготовили для каждой формы экзамена.Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области утвердили шкалу для перевода балов за экзамены девятиклассников. Систему подготовили для ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике. 

Первичные баллы за ОГЭ будут переводиться в отметку по пятибалльной шкале следующий образом:

Русский язык. Максимально возможный балл за работу - 33.

Фото: документ приказа

Математика. Максимально возможный балл - 31. 

Фото: документ приказа

Баллы за экзамены, сданные в форме письменного ГВЭ, будут переводить таким образом:

Русский язык. Экзамен в письменной форме можно сдать в виде сочинения, диктанта, или изложения с творческим заданием. Максимальное количество баллов - 17.

Фото: документ приказа

Математика. За каждую часть экзамена присваивается своя оценка.

Фото: документ приказа
Фото: документ приказа

Баллы за экзамены, сданные в форме устного ГВЭ, будут переводить по таким системам:

Русский язык. Максимальное количество первичных баллов - 17.

Фото: документ приказа

Математика. Максимальное количество первичных баллов - 10.

Фото: документ приказа

Напомним, график сдачи экзаменов для девятиклассников уже известен. 

Полный текст документа смотрите на сайте "Областной газеты".

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Областная газета Свердловской области

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