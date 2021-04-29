Темы дня

Общество / Образование
29 апреля 2021, 17:27

Для свердловских 11-классников изменились резервные дни для написания итогового сочинения

  Анна Митчина
Паспорт и ручка на парте

Фото: Павел Ворожцов

Дополнительные дни для написания итогового сочинения в Свердловской области перенесли на новые даты. Это связано с введением нерабочих дней с 4 по 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что школьники должны были переписывать работу 5 мая. Но сегодня на сайте регионального минпросвещения появилась обновлённая информация.

Как стало известно, новой дополнительной датой написания работы стало 12 мая. В этот день будут писать сочинение выпускники, которые получили незачёт по предыдущей работе, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его по уважительной причине. В случае неудачи предусмотрен второй резервный день - на 19 мая.

Напомним, в Свердловской области сочинение написали более 20 тысяч выпускников.

Читайте также:

Утверждён график сдачи ЕГЭ-2021.

В Свердловской области школьники сдали пробный ЕГЭ по информатике.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.04.2021, 18:43 / Общество
В Кушве погиб водитель, на которого наехал его собственный автомобиль
29.04.2021, 17:55 / Общество
Прокуратура проверит Екатеринбургский зоопарк после гибели белого медведя Умки
29.04.2021, 17:44 / Общество
За десять дней на Среднем Урале остановили более 3 тысяч любителей тонировки
29.04.2021, 17:27 / Общество
Для свердловских 11-классников изменились резервные дни для написания итогового сочинения
29.04.2021, 17:00 / Общество
В Свердловской области в ночь на 1 мая похолодает до -6ºС