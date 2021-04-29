Для свердловских 11-классников изменились резервные дни для написания итогового сочинения

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Дополнительные дни для написания итогового сочинения в Свердловской области перенесли на новые даты. Это связано с введением нерабочих дней с 4 по 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что школьники должны были переписывать работу 5 мая. Но сегодня на сайте регионального минпросвещения появилась обновлённая информация.

Как стало известно, новой дополнительной датой написания работы стало 12 мая. В этот день будут писать сочинение выпускники, которые получили незачёт по предыдущей работе, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его по уважительной причине. В случае неудачи предусмотрен второй резервный день - на 19 мая.

Напомним, в Свердловской области сочинение написали более 20 тысяч выпускников.

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