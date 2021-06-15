Предварительные результаты ЕГЭ оказались не хуже предыдущего "ковидного" года

Средний тестовый балл по химии составил 53,8. Фото: Галина Соловьёва

Результаты ЕГЭ по литературе, географии, химии и русскому языку уже подсчитали. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что они - не хуже результатов прошлого года, который был осложнён пандемией коронавируса.

Сегодня Анзор Музаев провёл пресс-конференцию, на которой рассказал о предварительных результатах ЕГЭ.

По всем четырём предметам общее количество стобалльников составило 5 609 человек. Суммарное число высокобальников (от 81 до 100 баллов) - 212 192 человека.

"Мы сравнивали с цифрами прошлой приёмной кампании - они примерно такие же. Не произошло у нас никакого спада ни по одному из состоявшихся предметов, где-то есть даже рост. В целом предметы сдали на уровне прошлого года", - сказал Анзор Мурзаев.

Предварительные результаты озвучили такие:

Химия: количество участников - 93 438, из них 11 492 - высокобалльники,

Литература: приняли участие 48 039 ребят, 1 355 человек получили 100 баллов, 10 250 сдали на высокие баллы (от 81 до 100). Этот показатель выше, чем в прошлом году - тогда такие баллы набрали 9 228 выпускников,

География: этот предмет в качестве дополнительного экзамена выбрали 14 454 человека, из них 120 выпускников стали стобалльниками, 1 518 выпускников набрали от 81 до 100 баллов (в прошлом году высокобальников насчитывалось 1 388 человек).

Русский язык: 653 844 россиянина приняли участие в экзамене, из них 100 баллов набрали 3 591 человека, в категорию высокобалльников вошли 188 932 человека.

"Количество высокобалльников по сравнению с прошлым годом по русскому языку увеличилось более чем на 10 тыс. человек. Это в пандемийный год очень серьёзный высокий результат", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Также он рассказал, что во время проведения экзаменов были удалены с площадок 570 нарушителей. За использование мобильных телефонов - 241 человек, за шпаргалки - 266 ребят, ещё 63 удалили за иные нарушения.

Напомним, в этом году основной период ЕГЭ проходит с 30 мая по 2 июля.

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