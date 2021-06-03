ЕГЭ по русскому языку сдают 626 тысяч российских выпускников

Ученикам разрешили находиться в аудитории без масок. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня выпускники по всей России сдают ЕГЭ по русскому языку. Из-за эпидемиологической обстановки проведение экзамена разделили на два дня. Он пройдёт 3 и 4 июня.

ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен, он единственный остался в списке обязательных. В этом году его сдают около 626 тысяч одиннадцатиклассников и ещё 52 тысячи выпускников прошлых лет. Для сдачи экзамена по всей России и за рубежом организовали 5 750 пунктов его проведения. В Свердловской области утвердили 993 площадки для ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, чтобы избежать массового скопления людей в такой не простой эпидемиологической ситуации, проведение экзамена разделили на два дня. Школьникам не нужно сдавать тест на коронавирус, а маску в аудитории можно снимать.

Энергетики Свердловской области работают в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить школы бесперебойным электроснабжением на время проведения ЕГЭ

Напомним, в этом году изменились правила выдачи аттестатов для выпускников 11-го класса. Теперь для получения документа им надо набрать не менее 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Если школьник претендует на аттестат с отличием, то ему необходимо получить за этот экзамен не менее 70 баллов и оценку не ниже "удовлетворительно" по всем другим сдаваемым предметам.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня – не позднее 23 июня.

Ранее "Областная газета" публиковала список предметов, которые выбрали для сдачи свердловские выпускники.